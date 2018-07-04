Валерий Газзаев: "В матче с Хорватией шансы – 60 на 40 в пользу России"

Экс-главный тренер сборной России, депутат Госдумы Валерий Газзаев считает, что российская команда является фаворитом в матче 1/4 финала чемпионата мира-2018 против Хорватии. По его мнению, эмоциональное состояние является важной деталью.

- На мой взгляд, если в поединке с Испанией фаворитами были испанцы, то в матче с Хорватией шансы – 60 на 40 в пользу России, - написал Газзаев в своей колонке для "СЭ". - Фавориты теперь – мы. И вот почему.

У нашей национальной команды сейчас невероятно высокий уровень эмоциональной и моральной подготовки. Свою роль сыграли и успешное выступление в матчах с Саудовской Аравией и Египтом, и результат с Испанией, и, конечно же, потрясающее единение всей нации вокруг сборной. Тренерский штаб и футболисты не могут не ощущать огромной поддержки со стороны болельщиков, детей, специалистов, журналистов. За команду болеют все! Когда играем с таким настроением, от матча к матчу прибавляется и уверенность, и мастерство, и уровень тактического и технического оснащения. Помню, как существенно влияла эмоциональная составляющая на состояние игроков ЦСКА в походе за Кубком УЕФА с каждой новой пройденной стадией. А на чемпионате мира это важно вдвойне, ведь турнир краткосрочный.

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

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