Валерий Газзаев: "В игре с Египтом надо решить свою судьбу, снять все вопросы"

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев назвал матч второго тура группового турнира чемпионата мира по футболу-2018 против Египта решающим для национальной команды. На старте мирового первенства россияне разгромили Саудовскую Аравию (5:0).

– Не хочу давать прогнозы и оценивать шансы России в матче с Египтом. Скажу одно: следующая игра для нас – определяющая, и в ней надо решить свою судьбу, снять все вопросы. Нужно победить Египет – и гарантировать себе выход в плей-офф. Не сомневаюсь, что во втором туре Уругвай без особых проблем разберется с Саудовской Аравией, и тогда к заключительному туру и у них, и у нас будет по шесть очков, а египтяне вместе с аравийцами могут заранее паковать чемоданы.

А вот поражение от Египта поставит нашу сборную в очень тяжелое положение. Да и ничья не факт что окажется в нашу пользу. Придется, скорее всего, считать разность мячей. В этом смысле очень здорово, что мы выиграли у аравийцев так крупно – "плюс 5". Но полагаю, что и Египту в третьем туре не составит труда забить много Саудовской Аравии. В общем, повторю еще раз: надо играть с Египтом на победу, брать верх и после этого спокойно готовиться к плей-офф.

До конца группового турнира ЧМ-2018 сборная России сыграет с Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).

Чемпионат мира-2018 стартовал в России 14 июня. Турнир продлится до по 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ростове, Казани, Волгограде, Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде и Екатеринбурге.

Россия – Египет: прямая онлайн-трансляция матча – 19 июня 2018 в 21.00

Полная версия интервью Валерия Газзаева – здесь



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