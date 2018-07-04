Валерий Газзаев: "Считаю, что теперь мы обязаны ставить еще более глобальные задачи на ЧМ-2018"

Экс-главный тренер сборной России, депутат Госдумы Валерий Газзаев считает, что российская команда должна теперь ставить задачу по выходу в финал чемпионата мира-2018. В 1/8 финала ЧМ-2018 подопечные Станислава Черчесова обыграли Испанию.

- Сейчас забавно вспоминать, что многие болельщики, в том числе отдельные мои коллеги, лишь иронично улыбались, когда слышали мои слова про четвертьфинал, - написал Газзаев в своей колонке для "СЭ". - Что ж, теперь все осознали, что это реально!

Более того, считаю, что теперь мы обязаны ставить еще более глобальные задачи. Выход в финал! Об этом позволяют говорить три фактора: текущее состояние сборной, бешеная поддержка со стороны болельщиков и состав двух половин турнирной сетки. Если в одной части собраны Франция, Бразилия, Бельгия и Уругвай (каждая страна – реальный претендент на первое место, лучшие из лучших), то в нашей половине – более приемлемые соперники. Да, тоже сильные – но назвать их совсем уж непроходимыми нельзя. Наши игроки и тренерский штаб должны понимать: такой реальный шанс предоставляется раз в жизни! Надо настраивать футболистов исключительно на борьбу за финал – до него ведь осталось не десять матчей, а всего лишь два.

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

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