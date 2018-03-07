Валерий Газзаев: "Сборной нельзя отказываться от услуг таких футболистов, как Березуцкие и Игнашевич"

Мнением о последних событиях в нашем футболе делится знаменитый российский тренер, обладатель Кубка УЕФА, многократный чемпион страны, а сейчас – заместитель главы Комитета Государственной думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев.

– Во второй половине марта сборная России проведет предпоследний блок спаррингов перед ЧМ-2018 – с Бразилией и Францией. Главный тренер команды Станислав Черчесов в интервью "СЭ" сообщил, что собирается обсудить возможность возвращения Березуцких с самими футболистами. Валерий Георгиевич, вы – один из тех, кто давно и настойчиво говорил о необходимости вернуть братьев.

– Считаю, что к такому решению привели не только травмы Джикии и Васина. Это и сама жизнь, что называется, подсказала. Нельзя отказываться от услуг таких футболистов, как Березуцкие и Игнашевич. На их стороне – колоссальный опыт. Они 15 лет верой и правдой служат клубу, сборной – и было здорово увенчать прекрасную карьеру выступлением на главном футбольном турнире в истории России.

Мы знаем возможности армейцев при хорошей подготовке. Для центрального защитника возраст – не проблема: вспомните, чемпионами Европы в составе Португалии в 2016-м стали Бруну Алвеш и Пепе, а за Мексику на Кубке конфедераций в 40 лет здорово играл Маркес. Омоложение национальной команде необходимо, но, как мы с вами видели на примере хоккейной сборной, результат приходит благодаря эффективному сплаву опыта и молодости. (Дмитрий СИМОНОВ)

Полная версия интервью Валерия Газзаева