09:50 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Валерий Газзаев: "Сборная России решила задачу минимум, но в плей-офф будет уже серьезный футбол"


Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев отметил, что национальная команда выполнила задачу минимум, выйдя из группы ЧМ-2018 благодаря победе над командой Египта (3:1). По его словам, в плей-офф подопечным Станислава Черчесова предстоит столкнуться с более серьезным футболом.

​Мы вышли из группы. И это уже фактически задача минимум решена, досрочно причем, - цитирует "РИА Новости" Газзаева. - Две игры сыграли на очень высоком уровне, с хорошим результатом. Там скорее всего выйдет Испания, Португалия. Это уже будет такой серьезный футбол.

Мы в них не верили. А они подарили нам счастье //
Первые! Симонов - о победе России //
Добил шейхов, прибил фараонов. Царь Дзюба, который смог //
Сборная России на чемпионате мира по футболу //
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https://rsport.ria.ru/russia2018_ourteam/20180620/1138268706.html

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Россия - Египет - 3:1
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