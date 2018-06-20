Валерий Газзаев: "Сборная России решила задачу минимум, но в плей-офф будет уже серьезный футбол"

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев отметил, что национальная команда выполнила задачу минимум, выйдя из группы ЧМ-2018 благодаря победе над командой Египта (3:1). По его словам, в плей-офф подопечным Станислава Черчесова предстоит столкнуться с более серьезным футболом.

- ​Мы вышли из группы. И это уже фактически задача минимум решена, досрочно причем, - цитирует "РИА Новости" Газзаева. - Две игры сыграли на очень высоком уровне, с хорошим результатом. Там скорее всего выйдет Испания, Португалия. Это уже будет такой серьезный футбол.

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