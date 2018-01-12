Валерий Газзаев: "Провокации британских СМИ перед ЧМ говорят о зависти к нам"

Бывший главный тренер сборной России, зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев считает, что критические статьи о российском футболе в британских СМИ обусловлены завистью в связи с поражением в борьбе за право проведения чемпионата мира-2018. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что журналисты Великобритании получили прямое указание по созданию негативных сюжетов перед чемпионатом мира по футболу в России.

- После того, как в 2010 году Россия получила право на проведение в 2018 году чемпионата мира по футболу, опередив, в том числе, Великобританию, которая очень хотела стать хозяйкой мундиаля, почти сразу же потянулся шлейф провокаций со стороны западных, в частности, британских СМИ, - цитирует ТАСС Газзаева. - То они фильм снимут, порочащий российских болельщиков, то в какой-нибудь британской газете напечатают статью, в которой ни слова правды, то провокации на футбольных матчах… Это говорит о том, что Британия испытывает к нам просто зависть. Уже тогда начался полномасштабный, регулярный вброс негативной информации о России и проведении чемпионата мира по футболу.

Определенное затишье было, когда у нас проходил Кубок конфедераций, потому что он был проведен идеально, и не было и повода придраться, и Кубок конфедераций показал, на каком уровне Россия может проводить крупные международные турниры.

Эта грязная пропаганда британских СМИ продолжается, и создавать негативный фон на Западе будут вплоть до чемпионата. Этого и следовало ожидать, но нам надо спокойно готовиться к крупнейшему спортивному мировому событию