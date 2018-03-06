Валерий Газзаев: "Новые назначения Дворковича, безусловно, положительный факт"

Знаменитый российский футбольный тренер, заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев подчеркнул: назначение вице-премьера РФ Аркадия Дворковича координатором от правительства РФ и председателем оргкомитета ЧМ-2018 положительно скажется на организации турнира.
- Новые назначения для Аркадия Дворковича, в том числе на пост председателя оргкомитета по подготовке чемпионата мира по футболу 2018, безусловно, положительный факт, - цитирует ТАСС Газзаева. - До чемпионата мира осталось сто дней, и настал наиболее напряженный момент, когда от всех ведомств необходима предельная организованность и ответственная работа.
Аркадий Владимирович - настоящий профессионал и отлично знаком со спецификой логистической инфраструктуры. На данном этапе это чрезвычайно важно. Очень надеюсь, что у него все получится.
mypatrikin
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog
18:44
Lukaku
Действительно, замечательная новость. Теперь есть надежда, что и братья Билаловы подключатся к подготовительным мероприятиям. На строительстве олимпийских объектов Сочи эти уникальные специалисты себя превосходно зарекомендовали.
18:16