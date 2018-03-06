Валерий Газзаев: "Новые назначения Дворковича, безусловно, положительный факт"

Знаменитый российский футбольный тренер, заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев подчеркнул: назначение вице-премьера РФ Аркадия Дворковича координатором от правительства РФ и председателем оргкомитета ЧМ-2018 положительно скажется на организации турнира.

- Новые назначения для Аркадия Дворковича, в том числе на пост председателя оргкомитета по подготовке чемпионата мира по футболу 2018, безусловно, положительный факт, - цитирует ТАСС Газзаева. - До чемпионата мира осталось сто дней, и настал наиболее напряженный момент, когда от всех ведомств необходима предельная организованность и ответственная работа.

Аркадий Владимирович - настоящий профессионал и отлично знаком со спецификой логистической инфраструктуры. На данном этапе это чрезвычайно важно. Очень надеюсь, что у него все получится.