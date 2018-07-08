Валерий Газзаев: "Не критикуйте Смолова и Фернандеса! Баджо и Барези тоже не забили пенальти в финале ЧМ-1994"

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев считает, что ни в коему случае нельзя критиковать Федора Смолова и Мариу Фернандеса за не забитые пенальти в матче с Хорватией (2:2, 3:4 по пен.). По его словам, такое случалось с многими великими игроками.

- Нужно ли предъявлять претензии Смолову и Мариу Фернандесу за незабитые пенальти?

– Нет, ни в коем случае! В финале чемпионата мира 1994 года в Бразилии пенальти не забили Баджо и Барези. И что? От этого они не стали менее великими игроками. Здесь в ни в коем случае нельзя ругать ни Федора, ни Мариу. Это пенальти. Любой игрок может промахнуться. Как правило, сильные исполнители потом ошибаются в серии 11-метровых.

Фернандес провел блестящий матч, забил важнейший гол. А затем даже в ворота не попал. Никого винить нельзя! Это глупая затея. У того же Модрича Акинфеев едва не отбил удар. До этого на турнире не забивали пенальти и Месси, и Роналду. 11-метровый – это скорее не исполнительское мастерство, а спокойствие и характер. Чистая психология.

Нужно поблагодарить нашу сборную за нацеленность на результат, за борьбу, игру. Но как я уже сказал, этот чемпионат показал, что на следующих турнирах мы лишимся уже психологического барьера. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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