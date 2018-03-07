Валерий Газзаев: "Не думаю, что Березуцкие и Игнашевич могут по доброй воле отказаться от чемпионата мира"

Мнением о последних событиях в нашем футболе делится знаменитый российский тренер, обладатель Кубка УЕФА, многократный чемпион страны, а сейчас – заместитель главы Комитета Государственной думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев.

– Валерий Георгиевич, а как вы думаете, сами братья-то согласятся вернуться? Ведь это они приостановили карьеру в сборной, а не Черчесов за них приостановил.

– Не думаю, что настоящие спортсмены могут по доброй воле отказаться от чемпионата мира, от возможности защищать честь своей страны на таком важнейшем соревновании. А Березуцкие и Игнашевич – безусловно, футболисты-профессионалы до мозга костей. Еще раз повторю: финал красивой карьеры этих игроков нуждается в эффектном восклицательном знаке. Они становились обладателями Кубка УЕФА, многократными чемпионами России, бронзовыми призерами Euro-2008, участвовали во множестве еврокубковых матчей, в чемпионатах мира и Европы… Как можно обойтись без таких футболистов! (Дмитрий СИМОНОВ)

Полная версия интервью Валерия Газзаева