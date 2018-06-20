Валерий Газзаев: "На ЧМ-2018 мне понравились Испания, Хорватия, Сенегал и Бельгия"

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев рассказал, какие команды ему понравились на ЧМ-2018.
- Считаю, что более предпочтительный соперник в плей-офф – Португалия. Из двух зол всегда выбирают меньшее. Да, португальцы – чемпионы Европы, у них есть в составе феномен в лице Роналду, лучший игрок мира. Тем не менее, с ними можно играть на равных – и выигрывать. Что касается Испании, то после первого тура группового этапа именно она произвела на меня самое сильное впечатление. С ней будет играть крайне сложно…
Помимо испанцев, очень понравились Хорватия и Сенегал. А также Бельгия, которая играет на классе – команда повзрослела и готова к серьезным задачам. Я бы пока не списывал и Германию, - отметил Валерий Газзаев в колонке в "СЭ".
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Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/reviews/psevdo-patrioty-krichat-my-obygrali-slabyh-ne-slushayte-ih-kolonka-gazzaeva-1424116/
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- Сборная Португалии (футбол)
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- Сборная Хорватии (Футбол)
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