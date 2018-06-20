Валерий Газзаев: "На ЧМ-2018 мне понравились Испания, Хорватия, Сенегал и Бельгия"

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев рассказал, какие команды ему понравились на ЧМ-2018.

- Считаю, что более предпочтительный соперник в плей-офф – Португалия. Из двух зол всегда выбирают меньшее. Да, португальцы – чемпионы Европы, у них есть в составе феномен в лице Роналду, лучший игрок мира. Тем не менее, с ними можно играть на равных – и выигрывать. Что касается Испании, то после первого тура группового этапа именно она произвела на меня самое сильное впечатление. С ней будет играть крайне сложно…

Помимо испанцев, очень понравились Хорватия и Сенегал. А также Бельгия, которая играет на классе – команда повзрослела и готова к серьезным задачам. Я бы пока не списывал и Германию, - отметил Валерий Газзаев в колонке в "СЭ".

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