23:02 20 июня | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Валерий Газзаев: "На ЧМ-2018 мне понравились Испания, Хорватия, Сенегал и Бельгия"


Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев рассказал, какие команды ему понравились на ЧМ-2018.

- Считаю, что более предпочтительный соперник в плей-офф – Португалия. Из двух зол всегда выбирают меньшее. Да, португальцы – чемпионы Европы, у них есть в составе феномен в лице Роналду, лучший игрок мира. Тем не менее, с ними можно играть на равных – и выигрывать. Что касается Испании, то после первого тура группового этапа именно она произвела на меня самое сильное впечатление. С ней будет играть крайне сложно…

Помимо испанцев, очень понравились Хорватия и Сенегал. А также Бельгия, которая играет на классе – команда повзрослела и готова к серьезным задачам. Я бы пока не списывал и Германию,  - отметил Валерий Газзаев в колонке в "СЭ".

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https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/reviews/psevdo-patrioty-krichat-my-obygrali-slabyh-ne-slushayte-ih-kolonka-gazzaeva-1424116/

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Россия - Египет - 3:1
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