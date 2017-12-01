Валерий Газзаев: "Мы обязаны выходить из группы. Что тут еще обсуждать?"

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев после жеребьевки группового турнира чемпионата мира-2018 отметил, что сборная России должна попадать в плей-офф. Он также добавил, что россиянам нежелательно попасть на Испанию в 1/8 финала турнира.

Напомним, что соперниками россиян в группе А стали Саудовская Аравия, Египет и Уругвай.

– Это самая легкая группа для России в истории нашей сборной?

– Понятно, что Россия и Уругвай – это явные фавориты группы. Хотя с Египтом и Саудовской Аравией также нельзя расслабляться, – сказал Газзаев. – Мы не так много знаем о них, но они, конечно, будут выкладываться на 100 процентов. Надеюсь, никакой недооценки не произойдет. В целом, группа проходимая. Мы обязаны попадать в плей-офф. Здесь даже двух мнений быть не может! Что тут обсуждать?

– Россия – в группе жизни?

– На чемпионате мира туристов не бывает. Италия и Голландия на турнир не попали. Случайность или закономерность? А Саудовская Аравия и Египет в Россию едут. Вот и делайте выводы. Нам нужно обыгрывать эти команды. Другого выбора у нас нет. Но, как я уже сказал, мы просто обязаны выйти из данного квартета и готовиться к следующей стадии. Не должны, а обязаны.

– Уругвай – это Суарес и Кавани. Как их остановить?

– Уругвай – действительно крепкая команда, которая последние годы держит серьезный уровень. У них игроки выступают в "Барселоне", "ПСЖ" и так далее. С ними придется побороться за первое место в квартете.

– В составе Египта есть форвард "Ливерпуля" Салах – лучший бомбардир нынешнего чемпионата Англии. Чем не опасность для сборной России?

– Конечно, нельзя свысока смотреть на Египет! Все 32 сборные с амбициями. Просто не будет, левой ногой никого не обыграть. Каждая игра теоретически таит в себе сюрприз. Но…

– Если достойно подготовимся, должны обойти в группе Египет и Саудовскую Аравию?

– Отвечу так. Прошла жеребьевка. И теперь мы даже не должны обсуждать то, что мы не выйдем из группы. Зачем об этом говорить? Есть цель – плей-офф. Нечего сомневаться.

– А в плей-офф нас ждут – Испания или Португалия…

– Здесь уже нужно думать стратегически.

– В смысле?

– Нежелательно попадать на Испанию. В данном случае португальцы предпочтительнее, но и они, сами понимаете, совсем не подарок! (Виталий АЙРАПЕТОВ)