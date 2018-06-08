Валерий Газзаев: "Можно критиковать сборную за неудачные результаты, но переживать и болеть нужно обязательно"

Заслуженный тренер России, обладатель Кубка УЕФА, заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи Валерий Газзаев прокомментировал итоги матча между депутатами Госдумы и немецкого Бундестага. Газзаев выступил в роли тренера российской команды, которая победила 5:3. Также заслуженный тренер поделился ожиданиями от чемпионата мира.

– Матч прошел в острой борьбе, а победили сильнейшие – команда депутатов Госдумы. Спасибо болельщикам, которые нас поддержали. Пусть у нашей сборной на чемпионате мира будет такая же эмоциональная поддержка. Такие матчи сближают. Уже договорились, что будет ответная игра в Берлине.

– Матч дружеский, но вы были очень эмоциональны и даже желтую карточку получили.

– Это мой образ тренерский. Даже в таком матче очень нервничал. Я ведь в душе все еще тренер.

– Есть надежда, что на чемпионате мира России и Германия тоже встретятся, и счет будет такой же?

– Мы должны переживать за нашу сборную. Можно ее критиковать за неудачные результаты, но переживать и болеть нужно обязательно! И верить. Думаю, игроки сами понимают, что они в долгу перед болельщиками. И тренерский штаб тоже. Так что будем надеяться, что команда по крайней мере покажет огромную самоотдачу. Потому что все ждут хорошего результата. Выйти из группы должны обязательно! Это домашний чемпионат мира! А идеальным результатом стал бы выход в четвертьфинал. (Филипп ПАПЕНКОВ)​