Валерий Газзаев: "Модрич - гениальный игрок. Отличный пример для Головина"

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев оценил игру полузащитника Александра Головина в матче 1/4 финала чемпионата мира с Хорватией (2:2, 3:4 по пен.).

– Как вам Головин на фоне Модрича?

– Модрич это просто гениальный игрок! У него как будто два сердца. Может быть, начал он матч не так ярко. Зато как смотрелся в середине первого тайма, во втором в дополнительное время! Очень высокий уровень исполнительского мастерства, неимоверно выносливый футболист. Для Головина – это отличный пример для подражания. По стилю они в принципе одинаковые игроки. Но Александру, конечно, еще есть куда расти. Думаю, у него все впереди. Молодой парень, будем надеяться, что все сложится. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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