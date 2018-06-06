Валерий Газзаев: "Матч депутатов Госдумы и Бундестага поспособствует улучшению связей"

Заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев позитивно оценил предстоящий товарищеский матч между депутатами российского парламента и их немецкими коллегами. Встреча, посвященная ЧМ-2018, состоится 8 июня, а Газзаев будет тренером российских парламентариев.

– Уверен, что такая контактная игра, как футбол будет способствовать лучшему взаимопониманию и установлению неформальных дружеских связей с нашими немецкими коллегами, – цитирует официальный сайт партии "Справедливая Россия" Газзаева. – Германия – страна с прекрасными футбольными традициями, так что на легкую победу мы не рассчитываем. Надеюсь, наши болельщики не будут разочарованы и получат мощный заряд положительных эмоций перед открытием домашнего чемпионата мира по футболу!