Валерий Газзаев: "Играть с испанцами в обоюдоострую игру было бы смерти подобно"

Экс-главный тренер сборной России, депутат Госдумы Валерий Газзаев отметил, что национальная команда в матче 1/8 финала чемпионата мира против Испании (1:1, по пен. 4:3) выбрала правильную тактику.

- Оборона у нас была плотной: у нас вышло пять номинальных защитников плюс еще два опорных полузащитника. Тактика была выбрана абсолютно правильно, - цитирует ТАСС Газзаева. - Играть с испанцами в обоюдоострую игру было бы смерти подобно. Наша команда четко оборонялась, используя контратаки, и получила право пробить 11-метровый удар. Дальше же игра была очень вязкая, испанцы владели инициативой, но особых ситуаций не создавали. У испанцев были подходы к нашим воротам, но не более того. В дополнительное время блестяще два удара отразил Акинфеев, никто не вспомнит, как проходила игра, вспомнят результат.