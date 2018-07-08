Валерий Газзаев: "Игнашевич был лучшим в игре с Хорватией. Как будто ему 19 лет!"

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев назвал Сергея Игнашевича лучшим игроком в составе национальной команды в матче 1/4 финала ЧМ-2018 против Хорватии (2:2, пенальти – 3:4).

- Лучший в составе россиян по игре с хорватами?

– Назову Игнашевича. Очень сильную игру провел. Такое ощущение, что Сереже не 38 лет, а 19! Ни одно единоборство не проиграл, везде подстраховал, на опережение сыграл! Просто удивительно! (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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