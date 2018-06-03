Валерий Газзаев: "Говорить об интересе к Головину со стороны "Монако" и "Арсенала" преждевременно"

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев поделился своим мнением по поводу перспектив полузащитника ЦСКА Александра Головина на переход в зарубежный клуб.

– Считаю, чемпионат мира – тот турнир, который и покажет, в каком клубе может продолжить карьеру Головин, - сказал Газзаев. - Посмотрим, как Александр там себя проявит. Пока же говорить об интересе "Монако", "Арсенала", Моуринью преждевременно. Это все догадки. А вот великолепная игра полузащитник на чемпионате мира и может повлиять на его переход в один из ведущих европейских клубов. С другой стороны, если сборная и Головин покажет на чемпионате мира такую же игру, как с Австрией, ничего хорошего не последует. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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