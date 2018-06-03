Валерий Газзаев: "Черчесов несет полную ответственность за выступление сборной России на ЧМ"

Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Валерий Газзаев заявил, что поддерживает наставника национальной команды Станислава Черчесова в выборе состава на предстоящий чемпионат мира. Сегодня пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) огласила окончательную заявку сборной России на ЧМ-2018.

- Все-таки главный тренер определяет круг кандидатов, а у специалистов, журналистов сегодня могут быть совсем другие мнения, но я абсолютно поддерживаю решение главного тренера, - цитирует ТАСС Газзаева. - Он определяет круг кандидатов и тех игроков, которые будут выступать на чемпионате мира, и именно главный тренер несет полную ответственность за результат и выступление тех игроков, которых он оставил. Отбор футболистов всегда был, есть и будет позицией главного тренера, только он решает, кто окончательно будет готовиться к чемпионату мира. Значит, тренер верит в этих людей, в их готовность к турниру и несет ответственность за достижения сборной.

Сборная России на групповом этапе чемпионата мира встретится с Саудовской Аравией (14 июня, Лужники), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).

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