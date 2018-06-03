16:19 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Валерий Газзаев: "Черчесов несет полную ответственность за выступление сборной России на ЧМ"

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Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА  Валерий Газзаев заявил, что поддерживает наставника национальной команды Станислава Черчесова в выборе состава на предстоящий чемпионат мира. Сегодня пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) огласила окончательную заявку сборной России на ЧМ-2018.

- Все-таки главный тренер определяет круг кандидатов, а у специалистов, журналистов сегодня могут быть совсем другие мнения, но я абсолютно поддерживаю решение главного тренера, - цитирует ТАСС Газзаева. - Он определяет круг кандидатов и тех игроков, которые будут выступать на чемпионате мира, и именно главный тренер несет полную ответственность за результат и выступление тех игроков, которых он оставил. Отбор футболистов всегда был, есть и будет позицией главного тренера, только он решает, кто окончательно будет готовиться к чемпионату мира. Значит, тренер верит в этих людей, в их готовность к турниру и несет ответственность за достижения сборной.

Сборная России на групповом этапе чемпионата мира встретится с Саудовской Аравией (14 июня, Лужники), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).

Сборная России объявила состав на чемпионат мира-2018 //  
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Сборная России на чемпионате мира по футболу

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https://worldcup2018.tass.ru/articles/5258734

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: перед чемпионатом мира
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КОММЕНТАРИИ (5)
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Дюранбай

Наверно решат в думе « лишить» гражданство РФ.

17:29

Lars Berger

Всё правильно сказал, красавец. Нельзя повторять ситуацию с развалом "Алании" и ситуацией с Объединенным Чемпионатом, где крайних так и не нашли... Должна быть личная ответственность. Правильно, Валерий Георгиевич?!

17:25

КОТЛИН

Просто надо контракт заключать в зависимости от результата. Половину получает до турнира. А остальное по результату. Я бы еще неустойку включил. Черчесов, в частности, остался бы должен.

17:16

Vladimir Semenovich

Точно такую же полную ответственность несли Слуцкий, Газаев, Романцев и другие тренера сборной, кроме увольнения и вся наиполнейшая ответственность. Здорово сказал Газаев, вот уж действительно полнейшая ответственность, цирк, да и только.

17:12

Harlequin

Гм. И в чем же заключается "полная ответственность за результат", интересно спросить? :) - чем, конкретно, в случае неудачи - отвечает главный тренер сборной команды России по футболу С.С.Черчесов?

17:08

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