Валерий Газзаев: "Чемпионат мира даст мощный толчок в развитии футбола"

Известный российский тренер, обладатель Кубка УЕФА Валерий Газзаев на состоявшейся в четверг пресс-конференции рассказал о наследии, которое оставит чемпионат мира, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Также специалист отметил, что не сомневается, что вся инфраструктура будет подготовлена к турниру на высшем уровне.

– Чемпионат мира даст мощный толчок в развитии футбола, наши дети увидят звезд первой величины, – говорит Газзаев. – Всего 17 государств за всю историю удостоены чести проводить такое большое мероприятие. Мы обязаны провести его на должном уровне. Я не сомневаюсь, что вся инфраструктура, объекты социальной значимости и спортивные объекты будут в идеальном состоянии. Кубок конфедераций показал, что среди точки инфраструктуры и организации было все на очень высоком уровне. Конечно, хотелось, чтобы наша сборная показала хороший результат.