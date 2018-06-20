Валерий Газзаев: "Благодаря ЧМ-2018 вся страна находится в эйфории"

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев поздравил команду с успешным началом ЧМ-2018. В первых двух матчах россияне обыграли Саудовскую Аравию (5:0) и Египет (3:1).

- Хочу от души поздравить главного тренера, его штаб и всех футболистов сборной России с досрочным выходом из группы. Благодаря ЧМ-2018 вся страна находится в эйфории спортивного праздника, а две победы национальной команды и вовсе привели всех в экстаз. Хочется, чтобы этот праздник продолжался как можно дольше.

Попадание сборной в плей-офф чемпионата мира впервые за 32 года – хороший результат. Уже сейчас надо целенаправленно готовиться к матчам плей-офф и выбирать турнирную стратегию. А если брать поединок с Египтом, то наше преимущество, особенно во втором тайме, было подавляющим и по счету, и по качеству игры, что не менее важно. В двух матчах забито восемь мячей – это дорогого стоит!

Отдельно скажу про Дзюбу, чей возможный выход в основном составе вместо Смолова мы обсуждали в "СЭ" перед игрой. На мой взгляд, Артем провел один из лучших, а возможно, и абсолютно лучший матч в карьере (учитывая уровень соревнования и значимость игры). Поздравим форварда персонально – две игры, два гола. Дай Бог, чтобы он и дальше был столь же результативен, - отметил Валерий Газзаев в колонке в "СЭ".

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля

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