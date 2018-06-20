Валерий Баринов: "В плей-офф лучше попасть на Португалию"

Народный артист РФ, болельщик "Локомотива" Валерий Баринов рассказал "СЭ", почему хотел бы увидеть в 1/8 финала матч Россия – Португалия, а не Россия – Испания. Российская команда лидирует в группе А ЧМ-2018, набрав 6 очков в двух играх. Представители этого квартета встретятся в первой стадии плей-офф со сборными из группы В, где выступают обе сборных с Пиренеев.

– Лучше, чтобы нам досталась Португалия, потому что Испания сильнее, – считает Баринов. – У португальцев, конечно, не один игрок все делает, но без Роналду им будет тяжело. А уж как сдержать его… Салах – такая же величина, от него исходит не меньше опасности. Как говорят у нас в театре, мы уже научились бороться с одной обезьяной. Это когда присылают какой-нибудь спектакль, а там одна звезда – ее и называем обезьяной, на которую идет народ. Так что наша команда уже понимает, как разбираться с лидером соперника. Что касается Испании, то с ней сложилась печальная традиция – даже в успешном для россиян Евро-2008 оба матча с "Красной фурией" обернулись поражениями. Важно хорошо сыграть и с Уругваем в заключительной встрече группового турнира. У наших футболистов есть дух победителей. И они уже сделали многое, сборной можно сказать "спасибо". (Игорь НОВИКОВ)

Как попасть на матчи чемпионата мира по футболу-2018 в России:

где и как купить билеты на турнир //

Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей:

что, где и когда смотреть на ТВ