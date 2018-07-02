Валерий Баринов: "У хорватов в характере что-то не то – сдуваются к концу турнира. С ними можно играть"

Народный артист России, болельщик "Локомотива" Валерий Баринов в интервью "СЭ" отметил, что сборная Хорватии – подходящий соперник для сборной России в 1/4 финала чемпионата мира.

– Я смотрел матч Россия – Испания вместе с Радимовым и Игониным – они говорят, что лучше для нас была бы Дания, но мне кажется, что предпочтительнее Хорватия, – сказал Баринов. – В группе она меня просто поразила, однако то, что увидел вчера, навело на мысль – можно с ней играть. Скандинавы, может быть, хуже – это вязкая команда, которая сама не полезла бы вперед. А балканцы станут рваться в атаку, их можно будет на этом поймать. Это очень сильная сборная, один из фаворитов чемпионата мира. Но у них в характере что-то не то – раз, и сдуваются к концу турнира. Не как бразильцы, которые только набирают, накатывают. Вчера сказался еще момент психологического давления – ну как Модрич не забил пенальти в дополнительное время? (Игорь НОВИКОВ)

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Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 17.00 (время московское)