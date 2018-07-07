Валерий Баринов: "Некоторые хорваты наголову выше наших. Но они дрогнут и Россия пройдет дальше"

Народный артист России Валерий Баринов поделился с "СЭ" своими ожиданиями от матча 1/4 финала ЧМ-2018 Россия – Хорватия, который состоится сегодня на стадионе "Фишт" в Сочи (21.00 по Москве).

– Я, как и большинство болельщиков, человек суеверный, прогноз на матч команды, за которую болею, давать не буду, могу лишь сказать, за счет чего мы можем победить, – говорит Баринов. – Самая главная надежда у меня на Черчесова и тренерский штаб, на то, что они придумают, как остановить Хорватию. Мы уже видели, как сборная сдержала Испанию, футболисты у нас дисциплинированные и способны четко выполнить план на игру. Другое дело, что с испанцами по большей части повезло, во-первых, соперник играл, по сути, без тренера, а во-вторых, россиян недооценили.

Хорваты же выглядят более целостной командой, индивидуально их футболисты, особенно в центре поля, на голову выше наших, правда, иногда им не хватает духовитости, когда выходят на поле вместе. Вообще, я думал, что Хорватия порвет Данию в 1/8 финала, но скандинавы проповедуют вязкий футбол, похожий на игру сборной России, значит, хорватам некомфортно против таких команд.

Второе, на что надеюсь – соперник дрогнет при чужих трибунах. Обычно я против жуткого ажиотажа на стадионе, но матч Россия – Хорватия – исключение. Видно, что хорваты могут надломиться, вспомним того же Модрича, который не забил в дополнительное время датчанам с пенальти.

Также рассчитываю, что выход в четвертьфинал раскрепостит наших футболистов. Очевидно, что задача на турнир уже перевыполнена, груз давления должен пропасть. Теперь должно стать проще психологически. (Иван ТОРОПЦЕВ)

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

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