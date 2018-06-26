Валерий Баринов: "Комментаторы говорят: "Игнашевич – гора, Зобнин проводит фантастический матч". Какой фантастический - мы 0:3 проигрываем?!"

Народный артист России Валерий Баринов – о 3-го тура группы А Уругвай – Россия (3:0) и шансах нашей команды в 1/8 финала против Испании. Встреча пройдет 1 июля в Лужниках.

- Если Марокко едва не обыграло Испанию, почему мы не можем? - вопрос Баринову.

- Считайте, что африканцы даже победили. Команда, которая не попала в 1/8 финала, устроила сопернику такую взбучку, что тот, растерявшись, на последних секундах спасся. Но дело не в этом, мы тоже способны пройти испанцев.



Я, как истинный болельщик, а не глорик, вчера смотрел трансляцию без звука, к сожалению - слышать не мог, как комментируют. Это что, установка такая? Никак не могу понять. Нас держат за идиотов? Вот цитаты: "Игнашевич - гора"; "какой фантастический матч проводит Зобнин". Да какой фантастический? Мы 0:3 "горим"!

Слава богу, Россия вышла в плей-офф и - отметаем все эти разговоры про допинг, подсуживание – сделали это честно. Ребята хорошо сыграли, но с ошибками, которые вчера вылезли все разом. С чего начался первый гол?



Разве можно против Уругвая отдавать такой пас назад? Не знаем, что впереди у южноамериканцев Суарес? Или хотя бы одна подача со штрафных долетела до чье-нибудь головы – пусть даже не нашей, хотя бы уругвайской?



Все мячи перелетали за лицевую линию. Ни одного не получилось, ни одного, понимаете? То ли поверили в себя, то ли это определенная уловка Черчесова. Так считаю, потому что, он, как сам утверждает, очень хитро провел контрольные матчи. (Арман МКРТЧЯН)

ЧМ-2018. Тренировка России после поражения от Уругвая. Live!