Валерий Баринов: "Фарфан в порядке. Ему просто не повезло"

Известный актер, болельщик "Локомотива" Валерий Баринов - о поражении Перу с Джефферсоном Фарфаном в составе от Дании (0:1) в матче группы C на чемпионате мира.

- Имея огромное количество моментов, Перу умудрился уступить, - сказал Баринов. - За счет комбинаций, скорости южноамериканцы переигрывали датчан. Много возрастных футболистов у Перу, а они бегали резвее, строили атаки интереснее, и мяч ходил быстрее, но им очень не везло. Победа есть победа, Дания её заслужила.



Другим командам (Франции и Австралии - Прим. А.М.) придется непросто против перуанцев - не будут же они всё время во вратаря попадать. Просто посчитайте, сколько ударов вообще и в створ ворот нанес Перу. Мне понравилась эта сборная, то, как боролась и относилась к своему делу - образец.



- Фарфан сыграл на уровне?



- Очень хорошо. Оказывался всё время там, где нужно, бил. Но так бывает - не повезло. Во всяком случае, Джефферсон заметную роль играет. Обидно, что перуанцы не забили пенальти, потому что пошел бы другой футбол.



- Фарфана хватит хотя бы на групповой этап, учитывая возраст и сложный клубный сезон?



- Вы знаете, он уже являл чудеса выдержки и физической подготовки. Попробуйте пролететь, столько, сколько он, а потом выйти на поле и вывести команду на ЧМ. А после этого Семин дал ему паузу только на один матч - когла было уже невозможно не дать.



- Какие ожидания от предстоящего матча сборной России с Египтом?



- Эта игра вызывает волнение.



- Даже после разгрома саудовцев?



- А что Саудовская Аравия? Египет это Египет. Вы видели, как выглядит команда? Ей пока не хватает игрока впереди, но если выйдет Салах… Я надеюсь, что он останется в запасе. А если всё-таки окажется в составе, то нашим не очень скоростным защитникам будет трудно. Египтянам надо выигрывать, но они всё равно станут действовать от обороны. Ясно одно - непростая встреча предстоит. (Арман МКРТЧЯН)

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