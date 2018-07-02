Валерий Баринов: "Это был единственный способ пройти Испанию"

Народный артист России, болельщик "Локомотива" Валерий Баринов поделился с "СЭ" эмоциями от выхода сборной России в 1/4 финала чемпионата мира. Накануне наша национальная команда в серии пенальти обыграла Испанию (1:1, по пенальти – 4:3).

– Наша сборная прыгнула выше головы. И Акинфеев, и Фернандес, и Дзюба – молодцы, очень здорово сыграли, – отметил Баринов. – Но главная заслуга – Черчесова. Это был единственный способ, которым можно было пройти Испанию с теми футболистами, кто у нас есть в составе. Нам повезло, что уступили Уругваю в третьем туре, а не в самом начале. И во встрече с испанцами выстояли, сохранили уверенность и прошли дальше. (Игорь НОВИКОВ)

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Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)