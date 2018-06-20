Валерий Баринов: "Черчесов поставил дымовую завесу в товарищеских матчах. Она всех дезориентировала"

Народный артист России, болельщик "Локомотива" Валерий Баринов прокомментировал "СЭ" победу сборной России над Египтом (3:1). Россияне лидируют в группе А ЧМ-2018, набрав 6 очков в двух встречах.

– Абсолютно все товарищеские игры до чемпионата мира были сплошным туманом, – говорит Баринов. – Мы ничего в них не показали, хотя понятно, что выходили на поле на фоне нагрузок. Но все равно – ни одного мы нормально не провели, в двух последних даже по воротам почти не попадали. Это оказалось дымовой завесой, дезориентировавшей всех, включая болельщиков. Очень мудро! В матче с Египтом опасались Салаха, но съели его вдвоем. Правда, Мохамед все равно успевал разворачиваться, бить, заработал пенальти, но в целом лидера африканцев нейтрализовали.

Мне понравилось, что у нас просматривалась строгая схема действий. Здорово выглядел Дзюба, который вскрывал оборону. Голевая комбинация Самедов – Фернандес – Черышев получилась просто шикарной, такая геометрия! Эта встреча меня очень воодушевила. Просто преклоняюсь перед Чересовым. Он же хитрый, но молодец! Сборная сразу влюбила в себя всю страну, теперь все в нее верят. Теперь посмотрим, что ждет нас на более высоком уровне. (Игорь НОВИКОВ)

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