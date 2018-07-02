Валентина Яшина: "Я никогда за Льва так не переживала, как за Акинфеева"

Вдова легендарного вратаря сборной СССР Льва Яшина Валентина Яшина в интервью "СЭ" сказала, что поверила в победу России над Испанией (1:1, 4:3 – по пенальти) в 1/8 финала чемпионата мира после того, как закончилось дополнительное время. Она призналась, что ее восхитила игра голкипера и капитана национальной команды Игоря Акинфеева, который в серии пенальти отразил два мяча.

– Это просто всеобщий восторг! А нашим вратарем я вообще восхищена. Сидела вся на нервах, болела. Мне кажется, я даже никогда за Льва так не переживала, как за Игоря вчера.

– Даже так?

– Акинфеев молодец! Ведь в основном благодаря его таланту мы и выиграли. Испания, конечно, сильный соперник. Вспоминаю, как в 1964 году мы им уступили в финале чемпионата Европы. И тренерский штаб во главе с Бесковым сняли с должностей, хотя тогда заняли второе место. Не простили того, что мы проиграли даже не сборной Испании, а режиму Франко.

– Когда вы поняли, что мы можем добиться победы?

– Ой, вся игра прошла на нервах! Наверное, только после того, как закончилось дополнительное время, подумала, что можем одержать победу. А как иначе? Нам больше уже ничего не оставалось. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полная версия интервью Валентины Яшиной - здесь

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