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Валентина Матвиенко вместе с волонтерами ЧМ-2018 станцевала под песню Бузовой "Мало половин"

Валентина МАТВИЕНКО. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Валентина МАТВИЕНКО. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко вместе с главой Мордовии Владимиром Волковым, мэром Саранска Петром Тултаевым и волонтерами чемпионата мира-2018 станцевала под переделанную песню Ольги Бузовой "Мало половин". 

В регионе на матчах мирового первенства работают добровольцы из 22 стран мира. 

На стадионе "Мордовия Арена" в Саранске состоялись четыре матча группового этапа ЧМ-2018. 

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 17.00 (время московское)

Все о сборной России на ЧМ-2018 по футболу – здесь //
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