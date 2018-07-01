Валентина Матвиенко вместе с волонтерами ЧМ-2018 станцевала под песню Бузовой "Мало половин"

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко вместе с главой Мордовии Владимиром Волковым, мэром Саранска Петром Тултаевым и волонтерами чемпионата мира-2018 станцевала под переделанную песню Ольги Бузовой "Мало половин".





В регионе на матчах мирового первенства работают добровольцы из 22 стран мира.



На стадионе "Мордовия Арена" в Саранске состоялись четыре матча группового этапа ЧМ-2018.

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 17.00 (время московское)

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Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ