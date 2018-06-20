Валентина Матвиенко: "Посмеет ли кто-то из руководителей стран не приехать в Россию, если их команды выйдут в финал?"

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уверена, что западные лидеры приедут в Россию, если их сборные выйдут в финал чемпионата мира-2018. Ранее стало известно, что ряд руководителей стран не приехали в Россию, а правительства Великобритании и Исландии объявили бойкот.

- Хочу посмотреть на руководителей Германии, Франции, Великобритании, посмеет ли кто-то из них не приехать в Россию, если их команды выйдут в финал. Их просто не поймут дома, - цитирует "Р-Спорт" Матвиенко.

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