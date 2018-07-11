17:42 11 июля | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Валентина Матвиенко: "Чемпионат мира - это история успеха Черчесова"


Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поблагодарила главного тренера сборной России Станислава Черчесова за работу на чемпионате мира

- Черчесов ощущал на себе давление СМИ перед чемпионатом мира, - сказала Матвиенко. - Поэтому для него этот турнир является личной историей успеха, достигнутого вопреки всем прогнозам. Он показал себя настоящим профессионалом, обладающим хорошими нервами и выдержкой. Черчесов сумел не только подготовить футболистов, но и создать командный дух. Именно такие люди и создают истории успеха.

Сборная России дошла до 1/4 финала турнира, где уступила Хорватии (2:2, 3:4 пен.).

Все о чемпионате мира по футболу-2018

 

 

 

 

 

Опрос

Как вы оцените выступление сборной России на ЧМ-2018?
голосовать
К комментариям
5
Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
Материалы других СМИ