Валентин Гафт болел за сборную России из кардиологического отделения

Народный артист РСФСР Валентин Гафт болел за сборную России в матче группового этапа чемпионата мира с Уругваем (0:3) из кардиологического отделения.

- Я до сих пор в больнице, - цитирует kp.ru Гафта. - Меня снова положили. Сейчас нахожусь в сердечном отделении. Простуда превратилась во что-то нехорошее. Но не сомневайтесь, все будет нормально. Надеюсь, что 8 июля будет спектакль и я буду играть.

- Как вообще настроение?

- Смотрю футбол За наших, конечно, болею. За кого же еще?! Мой прогноз: будет ничья, хотя для нас результат уже не имеет значения. Мы все равно проходим в одну восьмую финала. Сейчас очень важно распределить силы. Не отдать все сегодняшней игре. Силы нам понадобятся в следующий раз.

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