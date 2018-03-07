Вальдеррама готов побриться наголо, если это поможет Колумбии выиграть ЧМ-2018

Бывший полузащитник сборной Колумбии Карлос Вальдеррама в интервью RT сказал, что не стал бы бриться наголо в случае победы его команды на чемпионате мира-2018 в России. При этом экс-хавбек, известны своей пышной шевелюрой, готов пойти на такой шаг, если это поможет его соотечественникам завоевать титул.

– Вы бы побрились наголо, если бы Колумбия выиграла Кубок мира?

– Нет, это святое.

– А если бы от этого зависела победа команды в финале турнира?

– Я уже ответил: это святое.

– Но просто представьте: финал чемпионата мира, Колумбия играет с Германией, серия пенальти, осталось исполнить один 11-метровый...

– И что?

– И вам говорят: "Если побреетесь налысо, ваш соотечественник его забьет".

– Если это принесет нам Кубок мира, то побреюсь. Но только в этом случае.

Напомним, матчи чемпионата мира пройдут на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Колумбийцы в группе H сыграют с Японией (19 июня, Саранск), Польшей (24 июня, Казань) и Сенегалом (28 июня, Самара).