Вальдеррама будет вести спецвыпуски на российском ТВ во время чемпионата мира-2018

Бывший полузащитник сборной Колумбии Карлос Вальдеррама будет вести спецвыпуски на испанском языке на телеканале Russia Today во время чемпионата мира-2018.

- Для меня это возможность показать, что для колумбийцев означает участвовать в этом празднике, - цитирует RT Вальдерраму. - Кроме того, вся наша страна сможет увидеть нашу национальную сборную и получить всю информацию в прямом эфире.

Мы собираемся предоставлять информацию непосредственно для Колумбии и Южной Америки, и это дает мне большое удовлетворение. Колумбия не очень часто претендует на победу на чемпионатах мира, поэтому мы должны использовать эту возможность. Побреюсь ли я налысо, если Колумбия станет чемпионом мира? Да.

Ранее стало известно, что во время ЧМ-2018 также будут работать главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью и экс-голкипер сборной Дании Петер Шмайхель.