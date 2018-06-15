Вахби Хазри: "Возможно, не сыграю все 90 минут против Англии, но я готов помочь сборной Туниса"

Полузащитник сборной Туниса Вахби Хазри выразил надежду, что сможет сыграть со сборной Англии в матче ЧМ-2018.
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- Я уже тренируюсь со своими партнерами, - цитирует игрока официальный сайт "Сандерленда", за который он выступает. - Возможно, я не смогу сыграть 90 минут, но главное, что я могу помочь своей сборной. Чувствую себя хорошо и рад вернуться к работе. Мы знаем, что у нас тяжелая группа. Фавориты - Бельгия и Англия. Но у нас хорошая и сплоченная команда. Мы будем сражаться.
Матч Тунис – Англия состоится 18 июня и начнется в 21.00 по московскому времени.
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/