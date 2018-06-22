Вахби Хазри: "Тунису в матче с Бельгией нечего терять"

Капитан сборной Туниса Вахби Хазри выразил мнение, что в матче группового турнира чемпионата мира-2018 против Бельгии его команде может помочь раскрепощенность. В первой игре тунисцы уступили Англии (1:2), но, по словам Хазри, не показали свой максимум.

- Матч против Бельгии будет иметь решающее значение для всей нашей сборной, - цитирует ТАСС Хазри. - У нас сложное положение, и в завтрашнем матче против бельгийцев футболистам команды Туниса будет абсолютно нечего терять. Соперник обладает рядом высококлассных игроков, однако мы готовы показать себя и вырвать три очка во что бы то ни стало.

Считаю, что матч первого тура чемпионата мира показал далеко не все возможности нашей сборной, и в игре против команды Бельгии мы постараемся это исправить. Не могу сказать, есть ли у меня стресс или давление перед завтрашним матчем, могу лишь отметить, что мы обязательно учтем ошибки, которые допустили в матче со сборной Англии.

Бельгия -Тунис: чемпионат мира по футболу, 23 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало - в 15.00 (время московское) // Расписание чемпионата мира по футболу - здесь