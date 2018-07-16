Вадим Васильев: "Очень рады за Мбаппе – пусть это и единственный воспитанник "Монако" в сборной!"

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев в интервью "СЭ" рассказал, почему победа сборной Франции на чемпионате мира стала символичной для его клуба. "Трехцветные" в решающем матче мирового первенства обыграли Хорватию (4:2), автором одного из голов стал 19-летний экс-монегаск.

– Очень рады за Мбаппе. Приятно, что воспитанник академии "Монако" стал чемпионом мира в составе сборной Франции, – отметил Васильев. – Если бы ни яркий сезон-2016/17, то возможно с Кильяном никогда бы не случилось того, что случилось. В 1998 году сразу четыре воспитанника "Монако" были в той команде, которая завоевала золото на ЧМ. Спустя 20 лет у нас один свой воспитанник, но зато какой!

Также символична для нас победа Франции и в том плане, что "Монако" стал первым клубом, с которого началась тренерская карьера Дидье Дешама. Наши футболисты выиграли золото (Джибриль Сидибе, Тома Лемар. – Прим. "СЭ"), Субашич выиграл серебро, а Тилеманс – бронзу. Немногие команды могут похвастаться тем, что ее игроки заняли весь пьедестал. По поводу чемпионата мира, могу сказать, что он прошел просто блестяще. Организация оказалась на высшем уровне! (Игорь НОВИКОВ)

Пять героев Франции // Пять открытий ЧМ-2018 //

8,0 Мбаппе и Гризманну за второе золото Франции

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь