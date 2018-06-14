В Женеве открылась фан-зона ЧМ-2018, матч Россия - Саудовская Аравия смотрели сотрудники ООН

Во Дворце Наций (Женева, Швейцария) начала свою работу фан-зона чемпионата мира-2018, сообщает ТАСС. Посмотреть торжественную церемонию открытия первенства и матч Россия - Саудовская Аравия пришли около 200 представителей дипмиссий и работников ООН.

Постоянное представительство России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве организовало по случаю начала чемпионата дипломатический фуршет.

- Мы пригласили все делегации и миссии, работников международных организаций принять активное участие в просмотре футбольных матчей и в первую очередь матча открытия, - сказал постпред РФ при ООН Геннадий Гатилов. - Весьма отрадно, что на нашу инициативу поступил очень активный и позитивный отклик. Считаем, что это весьма заметное событие в стенах Отделения ООН. Спорт является объединяющим для всех, он должен стоять вне политики. Мы уверены, что чемпионат будет способствовать объединению усилий всех государств в решении общих проблем.

Россия в матче открытия разгромила Саудовскую Аравию 5:0.