В Японии съели предсказателя результатов матчей ЧМ-2018

Одно из многочисленных животных-предсказателей результатов матчей чемпионата мира-2018 не дождалось окончания турнира. По информации СМИ, в Японии владелец убил осьминога Рабьо, предсказавшего результаты всех матчей японской команды в групповом турнире чемпионата мира-2018.

Владелец продал осьминога вместе с остальными морепродуктами. Он выразил надежду, что к плей-офф появится новый предсказатель.

Япония вышла в 1/8 финала ЧМ-2018, где встретится с Бельгией.

Бельгия - Япония: чемпионат мира по футболу, 2 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 21.00 (время московское)