В воскресенье был самый результативный день на чемпионатах мира за 28 лет

В трех воскресных матчах чемпионата мира-2018 было забито 14 мячей. Англия разгромила Панаму (6:1), Япония сыграла вничью с Сенегалом (2:2), а Колумбия обыграла Польшу (3:0).
В последний раз столь высокая резултативность за один день наблюдалась на ЧМ-1990 в Италии. Тогда Чехословакия разгромила США (5:1), ФРГ - Югославию (4:1), Бразилия обыграла Швецию (2:1).
Все о чемпионате мира-2018 по футболу: турнирное положение,
календарь турнира, расписание матчей по группам, датам и городам
- Сборная Японии (Футбол)
- Сборная Польши (Футбол)
- Сборная Англии (футбол)
- Сборная Колумбии (футбол)
- Сборная Панамы
- сборная Сенегала