В воскресенье был самый результативный день на чемпионатах мира за 28 лет

В трех воскресных матчах чемпионата мира-2018 было забито 14 мячей. Англия разгромила Панаму (6:1), Япония сыграла вничью с Сенегалом (2:2), а Колумбия обыграла Польшу (3:0).

В последний раз столь высокая резултативность за один день наблюдалась на ЧМ-1990 в Италии. Тогда Чехословакия разгромила США (5:1), ФРГ - Югославию (4:1), Бразилия обыграла Швецию (2:1).

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