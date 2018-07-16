В Волгограде усиленно устраняют последствия ливня

Глава администрации Волгограда Виталий Лихачев поставил задачу усилить работу бригад, занятых на устранении последствий продолжающейся стихии, информирует официальный сайт администрации города.

В воскресенье, в день финала чемпионата мира по футболу, в Волгограде прошел сильный ливень – выпала треть месячной нормы осадков. В результате был разрушен насыпной склон у стадиона "Волгоград Арена". Ливень продолжается и сейчас.

"В настоящее время расчищены все основные городские магистрали, - отмечается в сообщении. - Коммунальная техника продолжает ликвидировать грунтовые наносы на рокадной дороге в месте ее пересечения с улицей 7-й Гвардейской и у стадиона, куда, следуя естественному уклону рельефа, устремились основные потоки воды. На месте работает порядка 20 единиц специализированной техники, в том числе 10 самосвалов и 6 погрузчиков.

Последствия размытия грунта в микрорайоне Комарово в Советском районе оперативно устраняются компанией-застройщиком. Городские власти держат ситуацию на контроле. Всего на дорогах муниципального центра для устранений последствий ливневых дождей работают порядка 100 единиц спецтехники, в том числе каналопромывочные машины и илососы".