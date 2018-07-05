В Волгограде рассказали о госпитализации болельщиков из Англии, Исландии и Нигерии во время ЧМ-2018

В Управление пресс-службы аппарата губернатора Волгоградской области рассказали, что уровень медпомощи, по словам иностранцев, оказался на высоком уровне. Волгоград принял четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Тунис – Англия, Нигерия – Исландия, Саудовская Аравия – Египет и Япония – Польша.

– 18 июня болельщик из Великобритании, который спешил на матч между сборными Англии и Туниса, после ДТП был доставлен в 25-ю больницу с переломом ключицы. Врачи оказали ему всю необходимую помощь и организовали просмотр матча прямо в палате, – сообщили в пресс-службе. – Гражданин Исландии был госпитализирован в больницу № 25 с подозрением на инфаркт миокарда, ему оказана высокотехнологичная оперативная кардиологическая помощь. Менее чем через сутки он уже был переведен из кардиореанимации в профильное отделение.

22 июня, когда в Волгограде проходил матч между Нигерий и Исландией, в больницу № 25 с железнодорожного вокзала был доставлен нигериец – у него повысился уровень сахара в крови. Вся необходимая помощь была оказана без помещения в стационар. Болельщиком оказался президент Нигерийского футбольного клуба болельщиков Рафю Оладипо Олалере. Врачи оказали ему всю необходимую помощь и отпустили на матч. Причем перед игрой и после матча медики непосредственно на стадионе мониторили состояние здоровья пациента.

"Я находился здесь на лечении и впечатлен всеми врачами и медсестрами. Персонал больницы был на фантастически превосходном уровне. Президент нигерийского футбольного клуба болельщиков Д-ра Рафю Оладипо", – написал пациент в благодарности больнице. Все иностранные пациенты и представителей посольств их стран дали высокую оценку организации медицинской помощи, профессионального уровня сотрудников, методов диагностики и лечения. Важно, что врачи стационарного отделения скорой медицинской помощи говорят на английском, также были привлечены волонтеры со знанием иностранных языков, в том числе арабского. (Арман МКРТЧЯН)​

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