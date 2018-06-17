В Волгограде проводят дополнительную обработку насаждений для борьбы с мошками

В Волгограде проведена дополнительная обработка зеленых насаждений от мошкары и комаров. Эти насекомые появились в городе накануне чемпионата мира и доставляют массу проблем местным жителям и гостям Волгограда, приехавшим на матчи. Обработка в середине мая должного эффекта не дала, поэтому власти города намерены перед каждой игрой проводить мероприятия по уничтожению насекомых.

Как сообщает "Волга-Медиа", обработка будет проводиться в районе зеленых насаждений, а также в радиусе двух километров от "Волгоград Арены" и тренировочных баз сборных.

18 июня в Волгограде сыграют сборные Туниса и Англии.

Тунис – Англия: онлайн-трансляция матча