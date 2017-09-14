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23:37 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

В Волгограде отрепетировали усмирение буйных фанатов ЧМ-2018


Сотрудники правоохранительных органов Волгограда провели учения в преддверии ЧМ-2018, сообщает v102.ru. По легенде во время приезда в отель футбольной сборной фанаты спровоцировали беспорядки и заблокировали автобус с игроками. В учениях приняли участие сотрудники МВД, Нацгвардии, МЧС и ФСБ. Правоохранители оттеснили толпу, выявили активных фанатов и задержали их. По дальнейшему сценарию к отделению полиции прибыли недовольные болельщики, требовавшие отпустить задержанных и вступившие в стычку с полицейскими.

Волгоград примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018.

Дополнительная информация

http://v102.ru/society/67329.html

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