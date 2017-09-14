В Волгограде отрепетировали усмирение буйных фанатов ЧМ-2018

Сотрудники правоохранительных органов Волгограда провели учения в преддверии ЧМ-2018, сообщает v102.ru. По легенде во время приезда в отель футбольной сборной фанаты спровоцировали беспорядки и заблокировали автобус с игроками. В учениях приняли участие сотрудники МВД, Нацгвардии, МЧС и ФСБ. Правоохранители оттеснили толпу, выявили активных фанатов и задержали их. По дальнейшему сценарию к отделению полиции прибыли недовольные болельщики, требовавшие отпустить задержанных и вступившие в стычку с полицейскими.

Волгоград примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018.