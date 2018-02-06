В Волгограде открылся центр выдачи паспортов болельщика ЧМ-2018

В Волгограде открылся центр выдачи паспортов болельщика чемпионата мира-2018 (Fan ID), сообщает Welcome 2018. Первый паспорт был выдан Ольге Парамоновой, чей стаж болельщика составляет около 50 лет. Площадь центра составляет более 500 м, в нем расположены 48 окон выдачи Fan ID.

- Проходная способность центра более пяти тысяч человек в сутки . В настоящее время в Волгограде уже подали заявки на получение Паспорта болельщика около 3 тысяч человек, - сказал заместитель директора департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи РФ Андрей Романков.

Fan ID является главным документом для болельщиков, посещающих матчи турнира. Он дает право на бесплатный проезд между городами-организаторами ЧМ-2018 на общественном транспорте, а также на безвизовый въезд для иностранцев в Россию.

Волгоград примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Тунис - Англия (18 июня), Нигерия - Исландия (22 июня), Саудовская Аравия - Египет (25 июня) и Япония - Польша (28 июня).