В Волгограде обсудили вопрос безопасности во время ЧМ-2018

В Волгоградской области прошло заседание, посвященное обеспечению безопасности во время чемпионата мира-2018, сообщает bloknot-volgograd.ru. Председателем выступил начальник Управления ФСБ России по региону Анатолий Гулевский. В администрации Волгоградской области отметили, что подготовка к ЧМ-2018 проходит в плановом режиме.

Волгоград примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018.