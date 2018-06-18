В Великобритании готовятся к росту бытового насилия во время матчей сборной на ЧМ в России

Британская полиция готовится к росту бытового насилия во время матчей национальной команды на чемпионате мира в России, информирует Sky News.

Специалисты Ланкастерского университета провели соответствующее исследование. Так, во время игр чемпионата мира-2014 число инцидентов бытового характера в графстве Ланкашир возрасло на 38 процентов, в случае проигрышей Англии. Когда встречи национальной команды заканчивались вничью, этот показатель вырастал на 26 процентов.

Как отметил главный инспектор местной полиции Майк Хейнс, "турнир в России приводит к увеличению числа правонарушений в связи с употреблением алкоголя и росту случаев проявления бытового насилия". По его словам, стражи порядка готовы пресечь все хулиганские выходки граждан.

Сегодня, 18 июня, сборная Англии проведет своей первый матч на чемпионате мира в России. Команда сыграет против Туниса на "Волгоград Арене".

Тунис – Англия: чемпионат мира по футболу, 18 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 21.00 (время московское)

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире - здесь