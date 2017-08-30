В Уфе стартовало строительство базы ЧМ-2018

Под Уфой стартовало строительство тренировочной базы для чемпионата мира-2018, сообщает proufu.ru. Располагается она в поселке Мелькомбинат и принадлежит "Уфе". Строители уже начали засевать газон. Под игровое поле вырубили порядка 300 деревьев. В конце сентября качество покрытия площадки должна проверить специальная комиссия ФИФА.

На базе также будут построены крытые помещения для футболистов и персонала, технические здания. Общая стоимость проекта не разглашается.