В УЕФА поставили Акинфеева в один ряд с Марадоной

Русскоязычный Твиттер УЕФА ярко отреагировал на выход сборной России в 1/4 финала чемпионата мира. Хозяева мирового первенства в 1/8 финала обыграли Испанию (1:1, 4:3 – по пенальти).

"Легенды чемпионатов мира - левая рука Марадоны, левая нога Акинфеева", - говорится в записи УЕФА.

Сборная России сыграет в четвертьфинале 7 июля с победителем пары Хорватия – Дания, матч между которыми проходит в эти минуты в Нижнем Новгороде. Четвертьфинал с участием российской сборной пройдет в Сочи.

Легенды чемпионатов мира



✋ Левая рука Марадоны

👟 Левая нога Акинфеева#ЧМ2018 pic.twitter.com/OkJoB3w9Gk – UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 1 июля 2018 г.

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