21:04 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

В УЕФА поставили Акинфеева в один ряд с Марадоной


Русскоязычный Твиттер УЕФА ярко отреагировал на выход сборной России в 1/4 финала чемпионата мира. Хозяева мирового первенства в 1/8 финала обыграли Испанию (1:1, 4:3 – по пенальти).

"Легенды чемпионатов мира - левая рука Марадоны, левая нога Акинфеева", - говорится в записи УЕФА.

Сборная России сыграет в четвертьфинале 7 июля с победителем пары Хорватия  Дания, матч между которыми проходит в эти минуты в Нижнем Новгороде. Четвертьфинал с участием российской сборной пройдет в Сочи.

Испания – Россия

Как попасть на чемпионат мира по футболу //
Все о чемпионате мира-2018 по футболу //
Все о сборной России на ЧМ-2018 по футболу – здесь //
Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ

Опрос

Кто был лидером сборной России в матче против Испании?
голосовать
К комментариям
2
Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/8 финала
Материалы других СМИ