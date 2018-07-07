В Турции могут ввести видеоповотры

В следующем сезоне в Турции будет использоваться системавидеопомощи арбитрам (ВАР), сообщила в пятницу Федерация футбола Турции (TFF). Технология будет использоваться в высшем дивизионе Турции, а также в матчах плей-офф.

Напомним, ВАР уже используется в Германии, Италии, Англии и Португалии, а Испания планирует присеодиниться к команде в следующем сезоне.

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